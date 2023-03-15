Şanlıurfa'da neden sel oldu? Şanlıurfa sel felaketi son durum! Neden sel yaşandı?

Sel görüntülerini paylaşan Pınar Deniz isyan etti: Biz neden sürekli ölüyoruz, toplanan paralar nerede?

Şanlıurfa'da hayatı durma noktasına getiren ve pek çok noktada su baskınlarına neden olan sağanak yağış kırsal mahalleleri de olumsuz etkiledi. Şanlıurfa yağmur devam edecek mi? Şanlıurfa 5 günlük hava durumu!

ŞANLIURFA YAĞMUR DEVAM EDECEK Mİ?