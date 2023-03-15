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Şanlıurfa yağmur devam edecek mi? Şanlıurfa 5 günlük hava durumu!

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Şanlıurfa'da hayatı olumsuz etkileyen sel felaketi kırsal mahallelerde de ciddi hasara yol açtı. Peki, Şanlıurfa yağmur devam edecek mi? Şanlıurfa 5 günlük hava durumu!

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Şanlıurfa'da neden sel oldu? Şanlıurfa sel felaketi son durum! Neden sel yaşandı?Şanlıurfa'da neden sel oldu? Şanlıurfa sel felaketi son durum! Neden sel yaşandı?

Şanlıurfa'da hayatı durma noktasına getiren ve pek çok noktada su baskınlarına neden olan sağanak yağış kırsal mahalleleri de olumsuz etkiledi. Şanlıurfa yağmur devam edecek mi? Şanlıurfa 5 günlük hava durumu!

ŞANLIURFA YAĞMUR DEVAM EDECEK Mİ?

Şanlıurfa yağmur devam edecek mi? Şanlıurfa 5 günlük hava durumu!

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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