Şanlıurfa yağmur devam edecek mi? Şanlıurfa 5 günlük hava durumu!
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Şanlıurfa'da hayatı olumsuz etkileyen sel felaketi kırsal mahallelerde de ciddi hasara yol açtı. Peki, Şanlıurfa yağmur devam edecek mi? Şanlıurfa 5 günlük hava durumu!
Sel görüntülerini paylaşan Pınar Deniz isyan etti: Biz neden sürekli ölüyoruz, toplanan paralar nerede?
Şanlıurfa'da hayatı durma noktasına getiren ve pek çok noktada su baskınlarına neden olan sağanak yağış kırsal mahalleleri de olumsuz etkiledi. Şanlıurfa yağmur devam edecek mi? Şanlıurfa 5 günlük hava durumu!