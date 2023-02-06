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Şanlıurfa Valiliği ilanları takip sayfası! Şanlıurfa Valiliği Twitter ve sosyal medya hesapları duyuruları!

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Şanlıurfa Valiliği ilanları takip sayfası! Şanlıurfa Valiliği Twitter ve sosyal medya hesapları duyuruları!

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Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: '(Deprem) Şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı'Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: "(Deprem) Şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı"
Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (2)Kahramanmaraş merkezli 7.4 büyüklüğünde deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (2)

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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