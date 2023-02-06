Şanlıurfa Valiliği ilanları takip sayfası! Şanlıurfa Valiliği Twitter ve sosyal medya hesapları duyuruları!
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ŞANLIURFA VALİLİĞİ İLANLARI TAKİP SAYFASI!
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ŞANLIURFA VALİLİĞİ TWITTER DUYURULARI!
Şanlıurfa Valiliği sosyal medya hesaplarında yayınlanan paylaşımlardan haberdar olmak için aşağıda bulunan linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
#Şanlıurfa genelindeki acil toplanma merkezlerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.— T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ (@UrfaValiligi) February 6, 2023
???? https://t.co/ZnMX2MOjYq