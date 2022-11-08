TOKİ kura sonuçları milyonlarca başvurunun tamamlanmasının ardından belli olmaya başladı. Etap etap gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekimi 16 Kasım'a kadar 12 ilde gerçekleştirilecek. Şanlıurfa için TOKİ kura sonuçları 13-14-15-16 Kasım tarihinde saat 09.00'dan itibaren belli oluyor. Peki, Şanlıurfa TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? TOKİ kura CANLI izle!

TOKİ kuraları canlı yayın ile çekilmeye başladı. Her güne iki şehir olacak şekilde devam eden kuralarda 13-14-15-16 Kasım 2022 tarihinde Şanlıurfa'nın çekilişi açıklanıyor. Peki, Şanlıurfa TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? TOKİ kura CANLI izle! İşte detaylar haberimizde...

ŞANLIURFA TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Murat Kurum, "İlk Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Onunla beraber Güney bölgemizde, 5 ilimizde Doğu Anadolu bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 12 ilimizde 22 bin 57 Konutumuzu kura çekimlerini de gerçekleştiriyoruz" dedi. Şanlıurfa'da ise 7.100 konutun kuraları 13-14-15-16 Kasım tarihlerinde çekilecek.

TOKİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI, İSİM LİSTESİ

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Şanlıurfa kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ŞANLIURFA TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE!