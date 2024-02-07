ŞANLIURFA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Şanlıurfa deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir?

Şanlıurfa deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir? Merak edilmekte ve beklenen günün gelmesi ile birlikte araştırılmakta. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde evlerini kaybeden Şanlıurfalılar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan kura çekiminin detayları araştırama konusu oluyor. Peki, Şanlıurfa deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir?

ŞANLIURFA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI

Şanlıurfa deprem konutları kura çekimi, 7 Şubat 2024 tarihinde, saat 16.00'da Harran Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Buna göre TOKİ Şanlıurfa Deprem konutları kura çekimi AFAD'ın resmi Youtube kanalından canlı izlenebilmektedir. Kura çekimi sonrasında belirlenen konut sahipleri, heyecanla bekledikleri sonuçları öğrenmek için https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi adresini ziyaret edebilirler.

ŞANLIURFA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇ SORGULAMA