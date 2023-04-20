Şanlıurfa, Siirt, Şırnak sahur ne zaman, saat kaçta? 20 Nisan Urfa, Siirt, Şırnak imsak vakti! Urfa, Siirt, Şırnak sabah ezanı saat kaçta okunuyor?

Ramazan ayının başlamasıyla oruç vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutmak için sahura kalkmak isteyen vatandaşlar tarafından imsak vakti merak konusu oldu. Peki, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak sahur ne zaman, saat kaçta? Urfa, Siirt, Şırnak sabah ezanı saat kaçta okunuyor? İşte detaylar...

20 Nisan imsak vakti! Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayında oruç tutmak isteyen vatandaşlar tarafından sahur vakitleri araştırılmakta. Oruç için saat kaçta sahura kalkılması gerektiği merak konusu oldu. Peki, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak sahur ne zaman, saat kaçta? Urfa, Siirt, Şırnak sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Detaylar haberimizde...

ŞANLIURFA, SİİRT, ŞIRNAK SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Oruç tutmak isteyen vatandaşlar imsak vaktine göre sahura kalkmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitleri sırasıyla şu şekildedir:

-Şanlıurfa için imsak vakti: 04:11

-Siirt için imsak vakti: 03:56

-Şırnak için imsak vakti: 03:55