Türkiye bugün Şanlıurfa ve Adıyaman'dan gelen sel felaketi haberi ile sarsıldı. Deprem bölgelerini etkileyen sağanak yağışta feci bir tablo ortaya çıktı. Şanlıurfa selde kaç kişi öldü? Şanlıurfa sel felaketinde ölenlerin ismi açıklandı mı?

Dün akşamdan beri etkisini gösteren sağanak yağış Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kayıplarına yol açtı. Adıyaman'da bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor. Şanlıurfa'da ise sel nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirdi.

SEL FELAKETİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Şanlıurfa İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin Veysel Karani Mahallesi'nde yürüttüğü çalışma sırasında Yavuz 12 Apartmanı'nın bodrum katında Suriye uyruklu olduğu anlaşılan 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. Öte yandan Abide Köprülü Kavşağı'nın alt geçidinden vinç yardımıyla 34 BAS 626 plakalı hafif araç çıkarıldı. Araçta yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Şanlıurfa'da toplamda 11 kişi hayatını kaybetti.

ADIYAMAN'DA DA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağanak yağışın etkili olduğu Adıyaman'da da bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kayıp olan 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ŞANLIURFA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Gece boyunca yağışların artarak devam etmesinin beklendiğini aktaran Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, dün gece bugün için kentte eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Ayhan, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını isteyerek, "Tabii bu yağış arttıkça da özellikle Harran bölgesindeki yerleşim yerlerinin olsun, tarımsal arazilerin de bir risk altında olduğunu da söyleyebilirim. Bu konuda DSİ'miz ve ilgili birimlerimiz teyakkuzda hazır beklemekte. Tabii bazen insan iradesini aşan bir durum olduğunu da söylemek istiyorum. Ama biz elimizden geldiği kadar tüm kurumlarımızda birlikte bu süreci." ifadelerini kullandı.