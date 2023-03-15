Türkiye bugün Şanlıurfa ve Adıyaman'dan gelen sel felaketi haberi ile sarsıldı. Deprem bölgelerini etkileyen sağanak yağışta feci bir tablo ortaya çıktı. Vatandaşlar selde kaç kişi vefat etti merak ediyor. Peki, Şanlıurfa sel felaketinde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Şanlıurfa'daki selde kaç kişi vefat etti, kaç kişi kurtarıldı? İşte detaylar...

Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Peki, Şanlıurfa sel felaketinde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Şanlıurfa'daki selde kaç kişi vefat etti, kaç kişi kurtarıldı? Urfa'daki selde toplam kaç kişi vefat etti, kaç kişi yaralandı? İşte ayrıntılar...

ŞANLIURFA SEL FELAKETİNDE KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ? KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Dün akşamdan beri etkisini gösteren sağanak yağış Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kayıplarına yol açtı. Adıyaman'da bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor. Şanlıurfa'da ise sel nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin Veysel Karani Mahallesi'nde yürüttüğü çalışma sırasında Yavuz 12 Apartmanı'nın bodrum katında Suriye uyruklu olduğu anlaşılan 5 kişinin cansız bedenine ulaştı. Öte yandan Abide Köprülü Kavşağı'nın alt geçidinden vinç yardımıyla 34 BAS 626 plakalı hafif araç çıkarıldı. Araçta yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Şanlıurfa'da toplamda 11 kişi hayatını kaybetti.

Sağanak yağışın etkili olduğu Adıyaman'da da bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kayıp olan 2 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Gece boyunca yağışların artarak devam etmesinin beklendiğini aktaran Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, dün gece bugün için kentte eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı. Ayhan, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını isteyerek, "Tabii bu yağış arttıkça da özellikle Harran bölgesindeki yerleşim yerlerinin olsun, tarımsal arazilerin de bir risk altında olduğunu da söyleyebilirim. Bu konuda DSİ'miz ve ilgili birimlerimiz teyakkuzda hazır beklemekte. Tabii bazen insan iradesini aşan bir durum olduğunu da söylemek istiyorum. Ama biz elimizden geldiği kadar tüm kurumlarımızda birlikte bu süreci." ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARA "EVLERİ BOŞALTIN" ÇAĞRISI

Şanlıurfa Valiliği, devam eden sağanak nedeniyle dere ve kanal yataklarına yakın evlerde ikamet eden vatandaşları, evlerini boşaltması konusunda uyararak, gerekmedikçe evlerinden ve güvenli alanlardan ayrılmamalarının önem arz ettiği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: RABBİM BETERİNDEN KORUSUN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Bu sabah Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bakanlarımız, ekiplerimiz çalışmaları koordine etmektedir. Rabbim beterinden korusun" dedi.