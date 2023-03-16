Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle geçtiğimiz gün eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Şanlıurfa'da okullar yarın olacak mı merak konusu oldu. Peki, Şanlıurfa okullar tatil mi? Şanlıurfa kaç gün tatil edildi? İşte detaylar...

Şanlıurfa Valiliği, geçtiğimiz akşam yoğun sağanak yağış nedeniyle okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Vatandaşlar tarafından yarın Şanlıurfa'da okul olacak mı sorusu araştırılmakta. Valilikten gelen açıklama sonrasında hangi illerde okulların tatil edildiği merak konusu oldu. Peki, Şanlıurfa okullar tatil mi? Şanlıurfa yarın okul var mı? Şanlıurfa kaç gün tatil edildi? Detaylar haberimizde...

ŞANLIURFA OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa Valiliği, şiddetli sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildiğini duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 17.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki hamile/engelli/kronik rahatsızlığı olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.