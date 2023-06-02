Şanlıurfa kaç milletvekili çıkarıyor? Şanlıurfa milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Şanlıurfa AK Parti ve CHP milletvekil listesi
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Şanlıurfa milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Şanlıurfa milletvekilleri kimler? Şanlıurfa seçim sonuçları nedir? Şanlıurfa kaç milletvekili çıkarıyor? Şanlıurfa milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...
Şanlıurfa kaç milletvekili çıkarıyor? Şanlıurfa milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Şanlıurfa milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
ŞANLIURFA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Şanlıurfa'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Şanlıurfa ilinden 14 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.
ŞANLIURFA MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti Milletvekilleri:
Bekir Bozdağ
Abdulkadir Emin Önen
Abdürrahim Dusak
Mehmet Ali Cevheri
Cevheri Asuman Yazmacı
İbrahim Eyyüpoğlu
Hikmet Başak
Mehmet Faruk Pınarbaşı
Yeşil Sol Parti Milletvekilleri:
Mithat Sancar
Ömer Öcalan
Dilan Kunt Ayan
Ferit Şenyaşar
MHP Milletvekilleri:
İbrahim Özyavuz
CHP Milletvekilleri:
Mahmut Tanal