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Şanlıurfa kaç milletvekili çıkarıyor? Şanlıurfa milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Şanlıurfa AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Şanlıurfa kaç milletvekili çıkarıyor? Şanlıurfa milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Şanlıurfa AK Parti ve CHP milletvekil listesi

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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Şanlıurfa milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Şanlıurfa milletvekilleri kimler? Şanlıurfa seçim sonuçları nedir? Şanlıurfa kaç milletvekili çıkarıyor? Şanlıurfa milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...

Şanlıurfa kaç milletvekili çıkarıyor? Şanlıurfa milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Şanlıurfa milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

ŞANLIURFA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Şanlıurfa'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Şanlıurfa ilinden 14 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

ŞANLIURFA MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

Bekir Bozdağ

Abdulkadir Emin Önen

Abdürrahim Dusak

Mehmet Ali Cevheri

Cevheri Asuman Yazmacı

İbrahim Eyyüpoğlu

Hikmet Başak

Mehmet Faruk Pınarbaşı

Yeşil Sol Parti Milletvekilleri:

Mithat Sancar

Ömer Öcalan

Dilan Kunt Ayan

Ferit Şenyaşar

MHP Milletvekilleri:

İbrahim Özyavuz

CHP Milletvekilleri:

Mahmut Tanal

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Şanlıurfa Gündem Politika Haberler

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