Şanlıurfa kaç milletvekili çıkarıyor? Şanlıurfa milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Şanlıurfa AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Şanlıurfa kaç milletvekili çıkarıyor? Şanlıurfa milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Şanlıurfa milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

ŞANLIURFA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Şanlıurfa'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Şanlıurfa ilinden 14 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

ŞANLIURFA MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?