ŞANLIURFA (Haberler.com) - Şanlıurfa iftar ve sahur vakitleri ne zaman? Şanlıurfa'da iftar ne zaman açılacak? Şanlıurfa sahur ne zaman yapılıyor? Şanlıurfa'da sabah ezanı ne zaman okunuyor? Şanlıurfa İftar ve Sahur vakti! 7-8 Nisan (Perşembe-Cuma) Şanlıurfa sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? 2022 Şanlıurfa imsakiye! Şanlıurfa Diyanet imsakiye saatleri ve detayları haberimizde...

ŞANLIURFA 7-8 NİSAN İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

Şanlıurfa'da 7 Nisan Perşembe günü iftar saati 18:59 olarak açıklandı. 8 Nisan Cuma Sahur vakti imsak saati ise 04:31 olarak açıklandı.

6 Ramazan 1443 7 Nisan 2022 Perşembe 04:32 05:55 12:32 16:08 18:59 20:16

7 Ramazan 1443 8 Nisan 2022 Cuma 04:31 05:54 12:32 16:08 19:00 20:18

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İFTAR DUASI NEDİR?

Peygamber Efendimiz, iftar edeceği zaman özel yiyecekler aramaz, yemek ayrımı yapmaz, sofrada ne bulursa onunla iftar ederdi.

Onun iftar sofrası, lüks ve israftan uzak, son derece sade idi. Medine"de Efendimizin yanında büyüyen Enes b. Mâlik (ra), Resûlullah"ın iftarını şöyle anlatmıştır: "Resûlullah (sav) akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurma ile, eğer yoksa kuru hurma ile iftar ederdi, o da yoksa birkaç yudum suyla orucunu açardı."

Peygamberimiz, Allah rızasını kazanmak için oruç tutar, O"nun rızkıyla iftar eder, iftar ederken de ellerini açarak şöyle dua ederdi:

"Allâhümme leke sumtü ve alâ rızkıke eftartü. (Allah"ım! Senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.)"

Allah Resûlü, "Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır." diyerek müminlere bu sevinç ve bağışlanma vaktinde dua etmelerini öğütlemiştir. Bu hadisi Peygamberimizden nakleden sahâbî Abdullah b. Amr"ın (ra) iftar vaktinde,"Allah"ım! Senden herşeyi kuşatan rahmetin ile beni bağışlamanı dilerim." diyerek dua ettiği bilinmektedir.

2022 RAMAZAN TAKVİMİ

2022 yılında Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başlayacaktır. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Son oruç ise 1 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefe gününde tutulacak.

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