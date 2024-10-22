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Şanlıurfa hava durumu 22 Ekim | Bugün Şanlıurfa'ya kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Şanlıurfa'da 15 günlük hava durumu!

Şanlıurfa hava durumu 22 Ekim | Bugün Şanlıurfa'ya kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Şanlıurfa'da 15 günlük hava durumu!
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22 Ekim'de Şanlıurfa'da hava durumu merak konusu. Şanlıurfa'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı ve hava kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Şanlıurfa'da 15 günlük hava durumu ve bu hafta yağmur var mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Şanlıurfa hava durumu nedir?

Şanlıurfa hava durumu ve bugün Şanlıurfa'da hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 22 Ekim Şanlıurfa hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

22 EKİM ŞANLIURFA HAVA DURUMU

Şanlıurfa şehrinde 22 Ekim 2024 Salı günü hava Güneşli, sıcaklık ise 20 dereceyi gösteriyor. 23 Ekim 2024 Çarşamba günü ise havanın Güneşli, ve sıcaklığın 22 derece olacağı tahmin edilmekte. 24 Ekim 2024 Perşembe günü hava Güneşli, sıcaklık ise 24 dereceyi gösterecek. 25 Ekim 2024 Cuma günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 24 dereceyi bulacak. 26 Ekim 2024 Cumartesi günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 24 dereceyi gösterecek.

Şanlıurfa hava durumu 22 Ekim | Bugün Şanlıurfa'ya kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Şanlıurfa'da 15 günlük hava durumu!

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