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Şanlıurfa hava durumu 18 Kasım | Bugün Şanlıurfa'da kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Şanlıurfa'da 15 günlük hava durumu!

Şanlıurfa hava durumu 18 Kasım | Bugün Şanlıurfa'da kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Şanlıurfa'da 15 günlük hava durumu!
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18 Kasım'da Şanlıurfa'da hava durumu merak konusu. Şanlıurfa'da bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı ve hava kaç derece olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Şanlıurfa'da 15 günlük hava durumu ve bu hafta yağmur var mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, Şanlıurfa hava durumu nedir?

Şanlıurfa hava durumu ve bugün Şanlıurfa'da hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 18 Kasım Şanlıurfa hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

18 KASIM ŞANLIURFA HAVA DURUMU

Şanlıurfa şehrinde 18 Kasım 2024 Pazartesi günü ise havanın Sağanak Yağmurlu, ve sıcaklığın 16 derece olacağı tahmin edilmekte. 19 Kasım 2024 Salı günü hava Güneşli, sıcaklık ise 16 dereceyi gösterecek. 20 Kasım 2024 Çarşamba günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 18 dereceyi bulacak. 21 Kasım 2024 Perşembe günü için havanın Güneşli olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 19 dereceyi gösterecek.

Şanlıurfa hava durumu 18 Kasım | Bugün Şanlıurfa'da kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Şanlıurfa'da 15 günlük hava durumu!

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