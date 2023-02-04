Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı, hayat olumsuz etkiliyor. Doğuda çok sayıda yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken Şanlıurfa - Diyarbakır yolu kapalı mı? Sorusu akıllara geliyor. Peki, Şanlıurfa - Diyarbakır yolu kapalı mı? Şanlıurfa - Diyarbakır yolu ulaşıma açık mı, kapalı mı? Şanlıurfa - Diyarbakır yolu neden kapalı?

Şanlıurfa - Diyarbakır yolu kapalı mı? Sorusu, Doğuda çok sayıda yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken akıllara gelen sorular arasında yer alıyor ve arama motorları üzerinde araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15'inci Bölge Müdürlüğü'nün Diyarbakır ve ilçeleri için uyarısını yaptığı kuvvetli kar yağışı, sabah saatlerinde etkili olmaya başladı. Yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Peki, Şanlıurfa - Diyarbakır yolu kapalı mı? Şanlıurfa - Diyarbakır yolu ulaşıma açık mı, kapalı mı? Şanlıurfa - Diyarbakır yolu neden kapalı?

ŞANLIURFA - DİYARBAKIR YOLU KAPALI MI?

Şanlıurfa ve daha birçok kent kar yağışına teslim olurken yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa - Diyarbakır yolu trafiğe kapandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medyadan yapılan paylaşımda ise don ve buzlanmaya bağlı ulaşımda yaşanabilecek aksamalara, kar yağışlı bölgelerde de yer yer tipiye karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

BİRÇOK YERLEŞİM YERİNE ULAŞILAMIYOR

Öte yandan Elazığ, Şırnak, Batman, Mardin ve Bingöl'de kar nedeniyle 430 yerleşim yerinin yolu kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.