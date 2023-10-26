Şanlıurfa'da Üst Geçit Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kontrolden çıkan otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 2 ölü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobilin üst geçidin ayağına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun GAP Bulvarı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 06 AU 0701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı. Feci kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve hayatını kaybettiği belirlenen 2 kişinin cenazesi, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından güçlükle çıkarılarak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.