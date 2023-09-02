Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen '1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları' renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe yurt içinden ve yurt dışından onlarca turizm firması katıldı. Bozova Belediyesi fıstık, üzüm ve karpuzuyla buluşmaya renk kattı. Urfa Türküleriyle çiğköftenin yoğurulduğu turizm buluşması renkli görüntülere sahne oldu.

- Şanlıurfa'da uluslararası turizm buluşması renkli görüntülere sahne oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları" renkli görüntülere sahne oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen ve bu yıl ilki düzenlenen 1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmaları, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe yurt içinden ve yurt dışından onlarca turizm firması katıldı. Fuar merkezinde stantlarını açarak ziyaretçilerini ağırlayan firma yetkilileri, çeşitli ikramlarda bulunarak, tanıtımlarını yaptı.

Kent turizmine büyük katkı

Turizm buluşmasını düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Niyazi Kocadağ, buluşmayla birlikte kent turizmine büyük bir katkı sağlandığını belirterek, katılım sağlayan tüm firma yetkililerine teşekkür etti.

Bozova Belediyesi fıstık, üzüm ve karpuzuyla buluşmaya renk kattı

Şanlıurfa Fuar Merkezinde düzenlenen turizm buluşmasına Bozova Belediyesi, fıstık, üzüm ve karpuzuyla katıldı. Fuar merkezinin göbeğinde kurulan Bozova standı ziyaretçi akınına uğradı. İlgi dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür eden Bozova Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mehmet Selim Şahin, "1. Uluslararası Şanlıurfa Kültür ve Turizm Buluşmalarına Bozova Belediyesi olarak katılım sağladık. Bu güzel buluşmadan dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu güzel buluşmaya fıstık, üzüm, karpuz ve el sanatı ürünler gibi çok sayıda ürünlerimiz ile katıldık. Bu tür organizasyonların devamını diliyorum. Tekrar emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Urfa Türküleriyle çiğköftenin yoğurulduğu turizm buluşması renkli görüntülere sahne oldu.