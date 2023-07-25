Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda seyir halinde olan bir otomobil aniden alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev topuna dönen otomobil kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun Akabe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Gaziantep istikametine doğru ilerleyen 63 AEK 537 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede tüm otomobili sardı. Sürücüsünün yol kenarına çekerek kendisini dışarı attığı otomobil yangını, olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altında alındı. Maddi hasarın meydana geldiği otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA