Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir sürücü kursuna ait otomobil seyir halindeyken alev aldı. Sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi ve yangın söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşandı. Bir sürücü kursuna ait 35 DC 8011 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. Otomobili durduran sürücü, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. - ŞANLIURFA