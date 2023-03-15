Şanlıurfa'da sel sularına kapılarak sürüklenen vatandaş kamerada Şanlıurfa'da dünden beri etkili olan sağanak sele neden oldu.

Şanlıurfa'da sel sularına kapılarak sürüklenen vatandaş kamerada

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da dünden beri etkili olan sağanak sele neden oldu. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, sel sularına kapılan bir vatandaşın sürüklendiği anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi