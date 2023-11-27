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Şanlıurfa'da refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Otomobil Haberleri
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Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 12. kilometresinde İ.T. idaresindeki 63 DT 935 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Otomobilde sıkışan yaralı 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da refüjdeki ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa- Mardin kara yolunun 12. kilometresinde İ.T. idaresindeki 63 DT 935 plakalı otomobil, refüjdeki ağaca çarptı.

Otomobilde sıkışan yaralı 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Otomobil

Şanlıurfa İtfaiye Mardin Trafik Kazaları Otomobil Haberler

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