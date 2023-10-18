Şanlıurfa'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde park halindeki bir otomobil, motor kısmından çıkan dumanlarla alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak araç kullanılamaz hale geldi. Polis, olayın kundaklama olabileceği ihtimali üzerine inceleme başlattı.
Şanlıurfa'da park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Ö.'ye ait park halindeki 52 EV 667 plakalı otomobil, sabah 04.00 sıralarında motor kısmından dumanların yükselmesiyle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobili görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
Polis, aracın kundaklanma ihtimali üzerine olayla ilgili inceleme çalışması başlattı. - ŞANLIURFA