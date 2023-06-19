Şanlıurfa'da Otomobil Yangını

Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan otomobil itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Mevlana Caddesi üzerinde yaşandı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Aracı yol kenarına çeken sürücü durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını aracı tamamen sarmadan söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor. - ŞANLIURFA