Şanlıurfa'da Otomobil Takla Attı: Sürücü Ağır Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce savrularak takla attı. Sürücünün ağır yaralandığı kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce savrularak takla attı. Sürücünün ağır yaralandığı kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Siverek-Yoğunca yolu Daban güzergahında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ali A. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce savrularak takla attıktan sonra durabildi.

Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı

Feci kazada araç sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağırılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza anı ise bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza ile ilgili de inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA