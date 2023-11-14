Şanlıurfa'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, takla atarak şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Siverek- Şanlıurfa karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, 63 YY 596 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Kadri N. (54) ve Ümit N. (34) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA