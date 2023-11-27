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Şanlıurfa'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa-Mardin kara yolunda meydana gelen otomobil kazasında sürücü Mesut Akbulut hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Akbulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mesut Akbulut (35) idaresindeki 63 AB 796 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Mardin kara yolunun 25. kilometresinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü Akbulut, ambulansla kaldırıldığı Harran Üniversitesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Otomobil

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