Şanlıurfa'da Otomobil Kanala Düştü: 4 Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da akraba ziyaretinden dönen 7 kişilik bir ailenin bulunduğu otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle sulama kanalına düştü. Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla kurtulurken, anne ve 5 çocuğu için başlatılan arama çalışmalarında 4 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde akraba ziyaretinden dönen 7 kişilik bir ailenin bulunduğu otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle sulama kanalına düştü. Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla kurtulurken, anne ve 5 çocuğu için başlatılan arama çalışmalarında 4 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Şanlıurfa'da akraba ziyareti dönüşünde stabil yolda 7 kişilik bir ailenin bulunduğu Hasan Çetin yönetimindeki otomobil, Haliliye ilçesi Ulubağ Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, ambulans ve arama kurtarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine dalgıç polisler ve aracın çıkarılması için vinç sevk edildi. Sürücünün eşi Özlem ile çocukları Asmin, Aysun, Ecem, İbrahim ve Müslüm Çetin'in içinde bulunduğu tahmin edilen otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Sürücünün kendi imkanlarıyla çıktığı kazada, anne ve 5 çocuğu için başlatılan arama çalışmalarında 4 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Hasan Çetin'in ayağında kırık olduğu bildirildi.