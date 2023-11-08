Şanlıurfa'da otomobil ile tır çarpışması: 5 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile tır çarpıştı. Kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Şenevler Mahallesi Buluntu Hoca Bulvarı Kavşağı'nda, henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 AAY 631 plakalı otomobil ile 63 KH 879 plakalı tır çarpıştı.
Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil