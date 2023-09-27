Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
S.E. yönetimindeki 34 CIS 934 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi yakınlarında ters yönde giden S.A. idaresindeki 63 AGP 158 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile yanlarında bulunan 2 kişi daha yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü S.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil