Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek Ayvanat Mahallesi, Viranşehir karayolu kavşağı ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin A.'nın idaresinde ki 34 JA 0696 otomobil ile Sercan Ö. Hakimiyetindeki 46 P 1561 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle, kontrolden çıkan kamyonet trafik ışıkları direklerine çarparak devirdi.

Kazada araç sürücüleriyle birlikte otomobilde bulunan 2 kişi daha yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ŞANLIURFA