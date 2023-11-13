Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 63 AEL 616 plakalı kamyonet ile 16 N 4001 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, kamyonet ise devrildi. Her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil