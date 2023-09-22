Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi ve sürücü yaralandı. Yaralı, durumunun iyi olduğunu telefonla yakınlarına bildirdi.

Şanlıurfa'da kontrolden çıkıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Ekiplerin müdahale ettiği yaralı, telefonla yakınlarını arayı kaza yaptığını ve durumunun iyi olduğunu anlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Mardin yolu üzerinde yaşandı. M.Ç.'nin kullandığı 27 ADY 72 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu devrildi. Kazayı görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, ters dönen otomobildeki sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, cep telefonuyla yakınlarını arayarak kaza yaptığını ve durumunun iyi olduğunu aktardı.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA