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Şanlıurfa'da otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı

Otomobil Haberleri

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil devrildi ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İ.T. idaresindeki 63 KL 598 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolunun Bozova ilçesi girişinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Otomobil

Şanlıurfa Adıyaman Otomobil Haberler

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