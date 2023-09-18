Şanlıurfa'da otomobil devrildi, 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil devrildi ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İ.T. idaresindeki 63 KL 598 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolunun Bozova ilçesi girişinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil