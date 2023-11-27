Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 4 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil devrildi ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 DT 935 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA