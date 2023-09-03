Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 3 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil devrildi ve içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'da kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Akabe yokuşunda yaşandı. Kontrolden çıkan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 APP 793 plakalı otomobil, devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı 3 kişiyi alarak kentteki hastanelere kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA