Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 3 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil devrildi ve içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.