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Şanlıurfa'da Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı

Otomobil Haberleri

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Suruç ilçesi yakınlarındaki 11 Nisan Mahallesi'nde M.Ç. yönetimindeki 55 LG 074 plakalı otomobil ile Ö.K. idaresindeki 63 TC 343 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Otomobil

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