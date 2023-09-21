Şanlıurfa'da Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.