Şanlıurfa'da Otobüs Kazası: 2 Ölü, 25 Yaralı

Şanlıurfa'da otomobille çarpışan yolcu otobüsü, petrol istasyonunda devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Şanlıurfa'da otomobille çarpışan yolcu otobüsünün petrol istasyonunda devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

DEVRİLDİ

Sürücüsü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Viranşehir kara yolunun 66. kilometresinde bir otomobille çarpışarak yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa ve Viranşehir devlet hastanelerine kaldırıldı.

2 KİŞİ CAN VERDİ

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin de yaralandığı belirtti. Şıldak, "Sabah saatlerinde Şanlıurfa-Mardin Karayolunda Viranşehir ilçemiz yakınlarında bir yolcu otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucunda 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 25 kişi de yaralanmıştır. Yaralılardan durumu ağır olan bulunmamaktadır. Kazayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullanıldı.

KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde aynı yönde seyreden otomobilin aniden akaryakıt istasyonuna yönelmesinin ardından peşinden gelen yolcu otobüsüyle çarpışması ve otobüsün devrilerek istasyona girmesi yer aldı.