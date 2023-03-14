Şanlıurfa'da devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle çeşitli sorunlar yaşanıyor ve bu durumdan sosyal hayat etkileniyor. Peki, Şanlıurfa'da okullar tatil mi? Şanlıurfa'da yarın okul yok mu?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen iller merak edildi. Peki, Şanlıurfa'da okullar tatil mi? Şanlıurfa'da yarın okul yok mu?

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Vali Salih Ayhan, Şanlıurfa okulların tatil edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Ayhan, ''İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır.'' dedi.