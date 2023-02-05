Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Şanlıurfa'da okullar tatil edildi mi? Son dakika Şanlıurfa'da okullar yarın tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Şanlıurfa'da okullar tatil mi? Merak ediliyor. Şanlıurfa'da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Şanlıurfa'da okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Şanlıurfa'da okullar tatil edildi mi? Şanlıurfa'da okullar yarın tatil mi?

Şanlıurfa'da okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Şanlıurfa'da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Şanlıurfa'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Peki, Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Şanlıurfa'da okullar tatil edildi mi?Şanlıurfa'da okullar yarın tatil mi?

ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa'da okulların tatil edildiğine dair valilik tarafından henüz bir açıklama gerçekleştirilmemesi sebebiyle 6 Şubat Pazartesi günü okullar eğitime kaldığı yerden devam edecek. Fakat yapılabilecek açıklamalar dahilinde okulların tatil olması söz konusu olabilir. Bu nedenle gözler valiliğe çevrilmiş durumda. Yaşanan sıcak gelişmeleri Haberler.com üzerinden takip edebilirsiniz.

GÜNCELLEME: Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin bir gün uzatıldığını bildirdi. Ayhan, "Değerli evlatlarım, öğretmenlerim, tatilinizi bir gün uzattık. Yarıyıl tatili bitti ama il dışından gelecek öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin güvenliği için 6 Şubat'ta okullarımız tatil. Bir gün daha kitaplarınızla ve yağan karla tatilin tadını çıkarın" ifadelerini kullandı.