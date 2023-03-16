Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 17 Mart Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi olacak? 17 Mart Cuma günü okullar hangi illerde tatil?
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Bugün meydana gelen deprem nedeniyle Bolu'da yarın okullar tatil ilan edilmişti. Bunun ardından deprem olan diğer illerimizde de okullar tatil olacak mı öğrenciler merak etti. Peki, Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 17 Mart Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi olacak? 17 Mart Cuma günü okullar hangi illerde tatil? İşte detaylar...
Bugün Akdeniz açıklarında Mersin'de deprem meydana geldi. Depremin ardından okullar tatil olacak mı merak edildi. Peki, Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 17 Mart Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi olacak? 17 Mart Cuma günü okullar hangi illerde tatil? İşte ayrıntılar...
ŞANLIURFA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (17 MART CUMA 2023)
Bolu'da meydana gelen deprem nedeniyle şehir genelinde okullar cuma günü tatil edildi. Sel felaketinde 14 kişinin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'da da eğitim öğretime verilen ara 1 gün daha uzatıldı.
Şanlıurfa Valiliği, şiddetli sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildiğini duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 17.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki hamile/engelli/kronik rahatsızlığı olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı. Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime dün ve önceki gün de ara verilmişti.