Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 17 Mart Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi olacak? 17 Mart Cuma günü okullar hangi illerde tatil?

Bugün meydana gelen deprem nedeniyle Bolu'da yarın okullar tatil ilan edilmişti. Bunun ardından deprem olan diğer illerimizde de okullar tatil olacak mı öğrenciler merak etti. Peki, Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 17 Mart Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi olacak? 17 Mart Cuma günü okullar hangi illerde tatil? İşte detaylar...