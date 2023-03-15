Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinden bu yana devam eden sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Şehrin bazı yerlerinde su taşkınları meydana gelirken, merkez ilçelerde ise aşırı yağış nedeniyle Balıklıgöl ve Abide Köprülü Kavşağı nehre döndü. Şanlıurfa'da neden sel oldu? Şanlıurfa sel felaketi son durum! Neden sel yaşandı?

Urfa'da neden sel oldu? Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinden bu yana devam eden sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Şehrin bazı yerlerinde su taşkınları meydana gelirken, merkez ilçelerde ise aşırı yağış nedeniyle Balıklıgöl ve Abide Köprülü Kavşağı nehre döndü. Şanlıurfa'da neden sel oldu? Şanlıurfa sel felaketi son durum! Neden sel yaşandı? Detaylar...

ŞANLIURFA'DA SEL Mİ OLDU?

Şanlıurfa'da kuvvetli yağış merkez ilçelerde sele neden oldu. Gündüz çekilen görüntülerde araçlar sel suları nedeniyle mahsur kalırken, birçok ev ve iş yerini su bastığı görüldü. Yolun aşağısına devrilen tırın görüntüsü ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

TIRLAR DEVRİLDİ, ARAÇLARI YUTTU GEÇTİ

Kentin birçok bölümünde su altında kalan yollar nedeniyle ulaşım sağlanamazken, sel sularında insanlar ve araçlar sürüklendi. Hastanenin de sular altında kaldığı felakette birçok ev ve iş yerini ise su bastı. Tırların devrildiği selde mahsur kalanları kurtarmaya çalışan insanlar da sel sularında sürüklendi. Suların geldiği ilk dakikalarda araçları ile su içinde kalan insanların ve onlara müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerinin de sular altında kaldığı ileri sürülüyor.

"İLK DEFA BÖYLE BİR FELAKETLE KARŞILAŞTIK"

Bölge halkından Abdullah Sincer yıllardır Kemer'de yaşadığını ve ilk defa böyle bir felaketle karşılaştığını söyledi. Sincer, dün akşamdan beri çalışmaların devam ettiğini ve bölgede evleri, iş yerlerini ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesini su bastığını belirtti.