Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri - Haberler

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Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümünde Türk Yıldızları ve Jandarma ekipleri nefes kesen bir gösteri sergiledi.

ŞANLIURFA (İHA) - Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. Yıl Dönümünde Türk Yıldızları ve Jandarma ekipleri nefes kesen bir gösteri sergiledi.

11 Nisan Şanlıurfa'nın Düşman İşgalinden kurtuluşunun 102. Yıl Dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Eski havaalanında düzenlenen etkinlikte Türk Hava Kuvvetleri akrobasi Timi Türk Yıldızları ve Jandarma Asayiş ekipleri nefes kesen bir gösteri sergiledi. Alanda toplanan Şanlıurfalılar, gösteriyi büyük bir coşku ile izledi. Birbirinden güzel akrobasi hareketleri sergileyen Türk Yıldızları adeta izleyenlerin nefesini kesti.

Jandarmadan Türk Bayraklı selamlama

Türk Yıldızlarının gösterisinin ardından helikopterle alana gelen jandarma ekipleri "Üzüm Salkımı" gösterisi sergiledi. Alandakileri selamlayan jandarma ekipleri gösterini sergileyerek alandan ayrıldı.

Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri

Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri

Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri

Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri

Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri

Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri

Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri

Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri

Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri

Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri

Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri

Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri

Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri

Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri

Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri

Türk Yıldızlarından Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri

İhlas Haber Ajansı / Genel

Türk Yıldızları, Şanlıurfa, Jandarma, Türk, Genel, Yerel, Haberler

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