Şanlıurfa'da Kuduz olan adam öldü mü? Kuduz olan Hasan Halil öldü mü?

Suriye'nin Tel Abyad kentinden kuduz şüphesiyle Şanlıurfa'ya sevk edilen yabancı uyruklu kişiden üzücü haber geldi. Şanlıurfa'da Kuduz olan adam öldü mü?

Suriye'nin Tel Abyad kentinden Şanlıurfa'ya sevk edilen kuduz şüpheli yabancı uyruklu kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da Kuduz olan adam öldü mü?

ŞANLIURFA'DA KUDUZ OLAN ADAM ÖLDÜ MÜ?

Suriye'nin Tel Abyad kentinden kuduz şüphesiyle Şanlıurfa'ya sevk edilen yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.

Tel Abyad'da, bir süre önce sahipsiz köpeğin ısırmasının ardından kuduz şüphesiyle hastanede tedavi gören Suriyeli Hasan Halil (30), 18 Ağustos'ta Akçakale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Buradaki tedavisinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Halil kurtarılamadı.

Hasan Halil Faras, bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Faras'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Suriye'ye gönderildi.