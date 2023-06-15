Şanlıurfa'da Kadın Destek Merkezleri Hizmete Sunuldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan kadın destek merkezleri kadınların uğrak noktası oldu. Merkezden eğitim alan kadınlar, atık malzemelerle el işi çalışması yapıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan kadın destek merkezleri kadınların uğrak noktası oldu. Merkezden eğitim alan kadınlar, atık malzemelerle el işi çalışması yapıyor.

Şanlıurfalı kadınlara pozitif farklılık sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla kent merkezi ve ilçelerde kurulan Kadın Destek Merkezleri, kadınların yaptıkları el işi çalışmalarıyla göz dolduruyor. Eyyübiye ilçesinde bulunan Hayati Harrani Kadın Destek Merkezinde açılan birçok branşta eğitim alan kadınlar, aldıkları eğitimlerle hayallerindeki eserleri hazırlıyor. Giyim kursundan Nakış kursuna, Filografi kursundan bilgisayar kursuna kadar resim ve kuaför kurslarının da olduğu destek merkezinde kadınlar el becerilerini geliştiriyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği Kadın Destek Merkezlerinde kursa gelenlerin çocukları için de kreş hizmeti verilmektedir. - ŞANLIURFA