Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı, 9 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Siverek'te 2 otomobil çarpıştı: 9 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 otomobilin çarpışması soncu 9 kişi yaralandı.

Kaza Siverek-Adıyaman Karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet Sağır idaresindeki 63 ABA 752 plakalı otomobil ile Zülüfkar Kılıç yönetimindeki 01 BV 389 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerle birlikte her 2 araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.