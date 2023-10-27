Şanlıurfa'da hafif ticari araç takla attı: 7 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın takla attığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Sadık Yakar idaresindeki 06 DA 5559 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole uçtu. Meydana gelen kazada sürücü ile araçta bulunan Übeydullah, Hilal, Özlem, Gurbet, Emir Arda ve Asel Yakar yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.