3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda "Türkiye, Ürdün, Suriye ve Lübnan'da 7.5'lik deprem olacaktır" ifadelerini kullanan dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video daha paylaştı. Peki, Şanlıurfa'da deprem olacak mı? Şanlıurfa'da deprem bekleniyor mu?

İstanbul'da deprem olacak mı? İstanbul'da deprem bekleniyor mu?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve büyük bir yıkıma neden olan depremi 3 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran 'deprem kahini' lakaplı ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, bir video yayınlayarak 13-14 Şubat tarihlerine dikkat çekti. Şanlıurfa'da deprem olacak mı? Şanlıurfa'da deprem bekleniyor mu?

ŞANLIURFA'DA DEPREM OLACAK MI?

Ay geometrisinin gelecek günlerde güçlü bir sismik aktiviteye sebep olabileceğini ifade eden Hoogerbeets, "6 şiddetinde sarsıntıya sebep olacakbu sismik hareketin 8 Şubat tarihinde olması bekleniyor" dedi.

Açıklamasının devamında 5-6 şiddetinde artçı sarsıntıların Türkiye'de devam edeceğini belirten Hoogerbeets, "10 Şubat tarihinde de sismik dalgalar bekliyorum. Fakat bunun şiddetli olmayacağını tahmin ediyorum. Şubat ayının ortası olan 13-14 şubat tarihleri arasında ay geometrisinin oluştuğunu görüyoruz. bu biraz daha kritik olabilir" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş depremini önceden bilen Hoogerbeets, 7.6 şiddetindeki depremden önce de "Güçlü sarsıntılar devam eder" uyarısında bulundu. Bu uyarının hemen ardından Kahramanmaraş'ta 7.6'lık bir deprem daha meydana geldi.