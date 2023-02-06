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Şanlıurfa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Şubat Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Az önce Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

Gündem Haberleri

Şanlıurfa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Şubat Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Az önce Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Şanlıurfa'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Bugün Şanlıurfa'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Şanlıurfa'da deprem ve AFAD Şanlıurfa'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Şanlıurfa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Şubat Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Az önce Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

Şanlıurfa'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Şanlıurfa'dadeprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Bugün Şanlıurfa'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Şanlıurfa deprem ve AFAD Şanlıurfa'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Şanlıurfa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Şubat Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Az önce Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Şanlıurfa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Şubat Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Az önce Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Kandilli Rasathanesi Son depremler Şanlıurfa Deprem AFAD 3. Sayfa Gündem Haberler Son Dakika

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