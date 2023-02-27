AFAD ve Kandilli verilerine göre Şanlıurfa'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Bugün Şanlıurfa'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Şanlıurfa'da deprem ve AFAD Şanlıurfa'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Şanlıurfa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Şubat bugün Şanlıurfa'da deprem oldu mu? Az önce Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

Şanlıurfa'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Şanlıurfa'dadeprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Bugün Şanlıurfa'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Şanlıurfa deprem ve AFAD Şanlıurfa'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Şanlıurfa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Şubat bugün Şanlıurfa'da deprem oldu mu? Az önce Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. AFAD, bugün saat 12.04'te merkez üssü Yeşilyurt olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyurdu. Depremin derinliği 6.96 km olarak açıklanırken sarsıntı çevredeki illerden de hissedildi.