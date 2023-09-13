AFAD ve Kandilli verilerine göre Şanlıurfa'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Bugün Şanlıurfa'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Şanlıurfa'da deprem ve AFAD Şanlıurfa'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Şanlıurfa'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Eylül bugün Şanlıurfa'da deprem oldu mu? Az önce Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

Şanlıurfa'da deprem mi oldu? Bugün Şanlıurfa'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Şanlıurfa deprem ve AFAD Şanlıurfa'da deprem şiddeti merak ediliyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise bugün deprem olup olmadığı yer aldı. Arama motorlarında ise Şanlıurfa'da deprem mi oldu? sorusu araştırıldı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.