Şanlıurfa'da bir garip kaza: Otomobil, yol ortasındaki direğe böyle çarptı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir otomobil sürücüsü, fark etmediği yol ortasındaki elektrik direğine çarptı. Akıllara durgunluk veren kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşandı. Turgut Özal Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, önündeki elektrik direğini fark etmeyerek çarptı. Büyük bir şok yaşayan sürücü, aracından inip uzun süre yolun ortasındaki direğe ve otomobiline baktı. Olay yerine çağrılan çekici çalışamayacak durumda hasar alan otomobili kaldırarak götürdü.

Muhtar direğin kaldırılmasını istedi

Kazayı güvenlik kamerasından izleyen Mahalle Muhtarı Rıdvan Aydın, yolun ortasındaki elektrik direğinin kaldırılmasını istedi. Yetkililere çağrıda bulunan Aydın, "Bu direk geçen gün kazaya neden oldu. Kamera kayıtlarına baktığımızda çok şükür bir şeyi yoktu ama yetkililere ricamız bu direk için bir çalışma yapıp buradan kaldırmalarını istiyoruz" diye konuştu.