Son Dakika: Şanlıurfa ve Kilis'te arama kurtarma çalışmaları tamamlandı! Ekipler diğer illere sevk ediliyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Hatay, Kilis, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır olmak üzere 10 ilimizde büyük hasara yol açtı. Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları bitti mi merak ediliyor. Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları bitti mi sorusu gündeme geliyor. Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları bitti mi? Detaylar haberimizdedir…

ŞANLIURFA'DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI BİTTİ Mİ?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Hatay, Kilis, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır olmak üzere 10 ilimizde büyük hasara yol açtı. Depremlerin ardından çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken, enkaz bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Tüm gözler deprem bölgesinden gelecek güzel haberlere çevrilmişken AFAD, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı. Duyuruda, "Ekiplerimiz, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir." denildi.

KENTİN TARİHİ YAPILARI DEPREMDE ZARAR GÖRDÜ

Şanlıurfa'da kentin simgesi olan tarihi Balıklıgöl'deki Rızvaniye Camisi'nin minaresi ve revaklarında deprem nedeniyle yıkılmalar oldu. Balıklıgöl'ün temiz ve berrak suyu ise yaşanan deprem felaketinin ardından çamur rengine döndü. Gölde balıkların yüzeye çıkmadığı görüldü.